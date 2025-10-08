На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в премьеры Чехии раскрыл, как Прага будет помогать Киеву

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш: Прага не выделит Украине из бюджета ни кроны
true
true
true
close
David W Cerny/Reuters

Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, она будет помогать Киеву через Евросоюз. Об этом заявил лидер выигравшего 3-4 октября парламентские выборы движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьеры Андрей Бабиш, его слова приводит издание Novinky.

«Мы утверждаем, что выделяем 60 миллиардов (крон, около $2,8 млрд — «Газета.Ru») Европе, которая помогает Украине. Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии», — заявил кандидат в премьеры.

Бабиш подчеркнул, что Чехия оказывала помощь Украине напрямую, но теперь будет помогать ей через Евросоюз.

3 октября британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали следующую «головную боль» Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами