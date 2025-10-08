Кандидат в премьеры Чехии раскрыл, как Прага будет помогать Киеву

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш: Прага не выделит Украине из бюджета ни кроны

Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, она будет помогать Киеву через Евросоюз. Об этом заявил лидер выигравшего 3-4 октября парламентские выборы движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьеры Андрей Бабиш, его слова приводит издание Novinky.

«Мы утверждаем, что выделяем 60 миллиардов (крон, около $2,8 млрд — «Газета.Ru») Европе, которая помогает Украине. Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии», — заявил кандидат в премьеры.

Бабиш подчеркнул, что Чехия оказывала помощь Украине напрямую, но теперь будет помогать ей через Евросоюз.

3 октября британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали следующую «головную боль» Европы.