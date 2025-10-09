На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рябков рассказал, когда возникла пауза в диалоге Москвы и Вашингтона

Рябков: пауза в диалоге РФ и США возникла после встречи Лаврова и Рубио
Roman Naumov/Global Look Press

На рабочем уровне между Россией и США продолжается обмен сигналами, но Москва отмечает, что есть определенная пауза в диалоге и личных встречах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Пауза возникла после контакта министра Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 25 сентября в Нью-Йорке», — заявил дипломат.

Замглавы МИД РФ отметил, что в составе делегаций контактов в настоящее время нет, и это отмечается российской стороной как признак того, что имеются вопросы достаточно сложные, «требующие проведения определенной домашней работы».

Также Рябков подчеркнул, что не следует искать в его словах подтверждения усугубления геополитических рисков, они находятся на плато.

Накануне замглавы МИД РФ сообщил, что импульс для урегулирования конфликта между РФ и Украиной, который последовал после встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, оказался исчерпан. Также дипломат признал, что российско-американские отношения дали трещину. В Кремле подчеркнули, что диалог Москвы и Вашингтона по линии дипломатических ведомств сейчас находится в «подавленном» состоянии.

Ранее глава МИД Польши дал совет Западу по переговорам с Россией.

