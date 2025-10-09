Глава МИД Польши дал совет Западу по переговорам с Россией

МИД Польши: в переговорах с Россией сначала нужно показать силу

В рамках переговоров с Россией странам Запада нужно сначала «показать силу», а затем переходить к диалогу. Об этом в материале для газеты The New York Times заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«С Россией можно вести переговоры. Просто сделайте это в два этапа: сначала продемонстрируйте силу, а уже потом переходите к диалогу», — отметил он.

По словам Сикорского, необходимо также продолжать финансовую и военную поддержку Украины, «подрывая основы российской военной экономики». Глава МИД добавил, что хорошим началом было бы, если бы самопровозглашенные сторонники MAGA в Венгрии и Словакии прислушались к президенту США Дональду Трампу и прекратили покупать российскую нефть.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов.

Ранее Сикорский заявил о выгоде от восстановления Украины для Варшавы.