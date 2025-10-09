На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Польши дал совет Западу по переговорам с Россией

МИД Польши: в переговорах с Россией сначала нужно показать силу
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

В рамках переговоров с Россией странам Запада нужно сначала «показать силу», а затем переходить к диалогу. Об этом в материале для газеты The New York Times заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«С Россией можно вести переговоры. Просто сделайте это в два этапа: сначала продемонстрируйте силу, а уже потом переходите к диалогу», — отметил он.

По словам Сикорского, необходимо также продолжать финансовую и военную поддержку Украины, «подрывая основы российской военной экономики». Глава МИД добавил, что хорошим началом было бы, если бы самопровозглашенные сторонники MAGA в Венгрии и Словакии прислушались к президенту США Дональду Трампу и прекратили покупать российскую нефть.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов.

Ранее Сикорский заявил о выгоде от восстановления Украины для Варшавы.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами