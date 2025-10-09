На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе сочли Россию страной, финансирующей терроризм

ЕП предложил ЕК причислить Россию к странам, якобы финансирующим терроризм
true
true
true
close
Global Look Press

Европарламент (ЕП) призвал Еврокомиссию (ЕК) причислить Россию к странам, якобы финансирующим терроризм. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте ЕП.

В документе подчеркивается, что «ряд диверсионных и гибридных действий, предпринятых Россией против Евросоюза, приравниваются к финансируемому государством терроризму, даже если они подпадают под категорию вооруженного нападения».

Согласно резолюции, Европарламент призвал Еврокомиссию начать процедуру признания России страной с высоким уровнем риска отмывания средств и финансирования терроризма. Эта мера, по мнению ЕП, должна ограничить возможности России для осуществления так называемого государственного терроризма.

9 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европы являются частью гибридной войны.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее страны Запада призвали признать неудобную правду о России и Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами