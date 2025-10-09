В Европе сочли Россию страной, финансирующей терроризм

Европарламент (ЕП) призвал Еврокомиссию (ЕК) причислить Россию к странам, якобы финансирующим терроризм. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте ЕП.

В документе подчеркивается, что «ряд диверсионных и гибридных действий, предпринятых Россией против Евросоюза, приравниваются к финансируемому государством терроризму, даже если они подпадают под категорию вооруженного нападения».

Согласно резолюции, Европарламент призвал Еврокомиссию начать процедуру признания России страной с высоким уровнем риска отмывания средств и финансирования терроризма. Эта мера, по мнению ЕП, должна ограничить возможности России для осуществления так называемого государственного терроризма.

9 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европы являются частью гибридной войны.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

