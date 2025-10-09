В Европе заявили, что не могут добиться от Трампа санкций против России

Представитель ЕС по санкциям О'Салливан: нет поддержки от Трампа по санкциям

Европа пока не смогла добиться поддержки президента США Дональда Трампа по вопросу введения новых санкций против России. Об этом агентству Reuters заявил представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Это остается одним из неизвестных (вопросов – «Газета.Ru»)», — ответил он на вопрос о готовности американского лидера ввести санкции против РФ.

Вместе с тем О'Салливан считает досадным то, что Вашингтон не поддержали стремление Европы понизить потолок цен на нефть из России.

Президент Финляндии и партнер Трампа по гольфу Александр Стубб до этого заявил, что США больше не будут использовать «пряник» в диалоге с Россией по Украине. По его словам, американский президент теперь предпочитает «кнут» и намерен усиливать давление на российского лидера Владимира Путина. Критика Москвы со стороны Вашингтона, считает Стубб, дает Киеву дополнительные основания для оптимизма.

Ранее сообщалось, что страны G7, включая США, близки к ужесточению санкций против РФ.