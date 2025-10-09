На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили, что не могут добиться от Трампа санкций против России

Представитель ЕС по санкциям О'Салливан: нет поддержки от Трампа по санкциям
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Европа пока не смогла добиться поддержки президента США Дональда Трампа по вопросу введения новых санкций против России. Об этом агентству Reuters заявил представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Это остается одним из неизвестных (вопросов – «Газета.Ru»)», — ответил он на вопрос о готовности американского лидера ввести санкции против РФ.

Вместе с тем О'Салливан считает досадным то, что Вашингтон не поддержали стремление Европы понизить потолок цен на нефть из России.

Президент Финляндии и партнер Трампа по гольфу Александр Стубб до этого заявил, что США больше не будут использовать «пряник» в диалоге с Россией по Украине. По его словам, американский президент теперь предпочитает «кнут» и намерен усиливать давление на российского лидера Владимира Путина. Критика Москвы со стороны Вашингтона, считает Стубб, дает Киеву дополнительные основания для оптимизма.

Ранее сообщалось, что страны G7, включая США, близки к ужесточению санкций против РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами