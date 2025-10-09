Резиденцию в Душанбе, где пройдут переговоры Путина и Алиева, украсили фруктами

К переговорам Путина и Алиева в Душанбе правительственную резиденцию украсили фруктами

На территории правительственной резиденции в Душанбе, которая сегодня станет местом встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, были установлены масштабные инсталляции из даров природы — овощей и фруктов. Об этом сообщает РИА Новости.

Вход в резиденцию украсили кукуруза, тыква, капуста, баклажаны и перец различных сортов. Интересными узорами на траве лежат яблоки, апельсины, лимоны, виноград, а в отдалении можно увидеть высокие пирамиды из арбузов и дынь.

Для оформления входной группы были использованы композиции из цветов, а вход для гостей украшает огромная арка из алых роз.

Резиденция правительства в Душанбе представляет собой один из наиболее значимых представительских объектов Таджикистана. Здесь проходятся официальные переговоры, встречи на высшем уровне, международные конференции и торжественные приемы.

На территории комплекса есть несколько окруженных садом зданий, гостиничный комплекс, восемь резиденций для высоких гостей, беседка с декоративным оформлением, концертный зал и хозяйственные постройки.

8 октября Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее Россия и Таджикистан подписали 16 документов в ходе визита Путина в Душанбе.