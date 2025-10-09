В США уверены, что Трамп заявлениями о Tomahawk склоняет Путина к уступкам на Украине

Президент России Владимир Путин — опытный стратег, поэтому заявления Дональда Трампа об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину не смогут его обмануть. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

Авторы статьи выразили уверенность, что президент США высказыванием о фактически принятом решении о поставках Tomahawk в зону конфликта надеялся побудить российского лидера пойти на уступки в процессе урегулирования на Украине. Но оказалось, что Путин по сравнению с западными политиками «гораздо лучше понимает сложившуюся ситуацию».

По мнению обозревателей, Кремль будет оценивать подобные угрозы с учетом их конкретного содержания и реальных перспектив реализации. В связи с этим они сочли не самым убедительным обещание Вашингтона передать Киеву новые ракеты, не подкрепленное никакими деталями.

7 октября Трамп заявил, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время он отметил, что сначала должен получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

До этого Путин предупредил, что появление американских крылатых ракет в зоне украинского конфликта приведет к разрушению позитивных тенденций, которые наметились в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали Tomahawk оружием вчерашнего дня.