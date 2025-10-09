На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгерский аналитик заявил о безумии Зеленского

Аналитик Кошкович: Зеленский обезумел из-за нападок на Россию
Efrem Lukatsky/AP

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил в соцсети Х, что президент Украины Владимир Зеленский потерял рассудок в попытках привести Россию к энергетическому кризису.

«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: «Почему мы?!», когда его энергетическая инфраструктура горит», — написал Кошкович, отвечая на слова украинского лидера об ударах по российским промышленным и нефтеперерабатывающим объектам.

9 октября Зеленский заявил, что Украина достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России. Таким образом он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам на территории России.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

Ранее украинский генерал пригрозил Москве «блэкаутом» в случае ударов по инфраструктуре Киева.

СВО: последние новости
