СМИ сообщили о времени подписания соглашения между ХАМАС и Израилем

Reuters: Израиль и ХАМАС подпишут соглашение по мирному плану в 12:00 мск

Подписание соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12:00 мск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступит в силу сразу после подписания соглашения. Собеседник Reuters уточнил, что первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется в течение 24 часов.

9 октября президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников , а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Позднее портал Ynet писал, что в рамках первого этапа мирного плана президента США по урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.

Ранее президент Египта пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по Газе.