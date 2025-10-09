На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ynet сообщил о планах Израиля вывести войска из Газы

Ynet: ЦАХАЛ на первом этапе соглашения будет контролировать 53% сектора Газа
Dawoud Abu Alkas/Reuters

В рамках первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным журналистов, после голосования в израильском правительстве, на котором соглашение планируется окончательно утвердить, Израиль в течение 24 часов должен будет отвести войска на линию, согласованную с радикальным палестинским движением ХАМАС. После этого страна сохранит контроль примерно над 53% территории сектора Газа. В ходе отвода войск Армия обороны Израиля покинет город Газа, захват которого начался в рамках операции «Колесницы Гидеона».

9 октября президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников , а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Трамп отметил, что стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Ранее президент Египта пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по Газе.

