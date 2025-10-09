Каллас признала, что Украина не сможет «оттеснить Россию» самостоятельно

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что Украине не удастся «оттеснить» Россию в одиночку. В интервью Die Zeit она призвала «наращивать поддержку Киева».

По ее словам, у Украины есть воля вернуть территории. Каллас утверждает, что если Запад продолжит помогать республике, то она «сможет освободить больше территорий и еще больше оттеснить Россию.

«Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет. Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку. Чем сильнее Украина в военном отношении, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказала Каллас.

До этого бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киев не может самостоятельно переломить ситуацию на фронте и «внутри России». При этом он отметил, что партнеры не принимают решений, которые могли бы заставить президента России Владимира Путина пересмотреть свои цели и обернуть ситуацию в пользу Украины.

Ранее фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении «гибридной войны» против Европы.