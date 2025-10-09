На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, чего хочет ХАМАС в обмен на заложников

ХАМАС обменяет почти 2 тыс. палестинских заключенных на заложников
true
true
true
close
Mohammed Salem/Reuters

В палестинском радикальном движении ХАМАС заявили, что в обмен на оставшихся в живых израильских заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») добьются освобождения почти 2 тыс. палестинских заключенных. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

Они предполагают, что сейчас в секторе Газа остаются 48 заложников, 20 из которых живы. Освобождения заложников и отвода израильских военных касался первый этап переговоров. Вопросы разоружения ХАМАС и послевоенного управления Газой будут окончательно решены в ходе последующих обсуждений, отметил источник.

До этого президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее СМИ узнали дату освобождения всех заложников.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами