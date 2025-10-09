СМИ узнали, чего хочет ХАМАС в обмен на заложников

В палестинском радикальном движении ХАМАС заявили, что в обмен на оставшихся в живых израильских заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») добьются освобождения почти 2 тыс. палестинских заключенных. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

Они предполагают, что сейчас в секторе Газа остаются 48 заложников, 20 из которых живы. Освобождения заложников и отвода израильских военных касался первый этап переговоров. Вопросы разоружения ХАМАС и послевоенного управления Газой будут окончательно решены в ходе последующих обсуждений, отметил источник.

До этого президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

