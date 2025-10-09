На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: ХАМАС освободит всех заложников 11 октября

Times of Israel: ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников в субботу, 11 октября. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на источники.

«Сделка будет подписана в четверг в Египте», — говорится в публикации.

До этого президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Трамп заявил, что может 11 или 12 октября посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в секторе Газа.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что план главы Белого дома по урегулированию ситуации в Газе на данный момент является лучшим вариантом, что есть «на столе».

3 октября Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если палестинское движение не согласится принять условия его мирного плана до вечера 5 октября.

Ранее Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке.

Война в Газе
