️Мизулина сообщила, что закон о запрете поиска экстремистских материалов скорректируют

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала «Фонтанке», что получила ответ из Минцифры о намерении чиновников внести поправки в закон о запрете поиска экстремистских материалов.

«Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны», — сказала она.

По словам Мизулиной, в министерстве ей также сообщили, что в связи с этим организуют рабочую группу.

31 июля президент России Владимир Путин одобрил законопроект, устанавливающий административные наказания за намеренный поиск и просмотр экстремистских ресурсов, размещение рекламы VPN-сервисов, а также нелегальную передачу SIM-карт и учетных записей.

Согласно документу, пользователям интернета будут грозить штрафы размером до пяти тысяч рублей за целенаправленное посещение веб-сайтов, признанных экстремистскими согласно федеральному перечню, включая случаи, когда доступ осуществляется через специальные технические средства обхода блокировок.

