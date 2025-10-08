На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

️Мизулина сообщила, что закон о запрете поиска экстремистских материалов скорректируют

Мизулина: закон о запрете поиска экстремистских материалов скорректируют
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала «Фонтанке», что получила ответ из Минцифры о намерении чиновников внести поправки в закон о запрете поиска экстремистских материалов.

«Речь идет о правках в части вашей журналистской работы, когда эти инструменты нужны», — сказала она.

По словам Мизулиной, в министерстве ей также сообщили, что в связи с этим организуют рабочую группу.

31 июля президент России Владимир Путин одобрил законопроект, устанавливающий административные наказания за намеренный поиск и просмотр экстремистских ресурсов, размещение рекламы VPN-сервисов, а также нелегальную передачу SIM-карт и учетных записей.

Согласно документу, пользователям интернета будут грозить штрафы размером до пяти тысяч рублей за целенаправленное посещение веб-сайтов, признанных экстремистскими согласно федеральному перечню, включая случаи, когда доступ осуществляется через специальные технические средства обхода блокировок.

Ранее в Совфеде рассказали, будут ли штрафовать за использование VPN.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами