В СФ рассказали, будут ли штрафовать за использование VPN

Сенатор Шейкин: штрафовать россиян за использование VPN-сервисов не будут

Россиян не будут штрафовать за использование VPN-сервисов после вступления в силу закона о запрете поиска экстремистских материалов. Об этом заявил ТАСС первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин.

«Важно понимать, что речь идет исключительно об умышленном и осознанном доступе к уже признанным экстремистскими материалам, размещенным в официальном списке Минюста РФ. Факт случайного перехода по ссылке или просто использование VPN-сервисов не образуют состава правонарушения», — сказал сенатор.

Штраф также не предусмотрен за посещение соцсетей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) или Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подчеркнул он.

Размер административного штрафа за умышленный поиск признанных судом экстремистских материалов составит от 3 до 5 тыс. рублей. Штраф за рекламу VPN-сервисов для граждан составит до 80 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Соответствующий законопроект вступает в силу с 1 сентября. Чего опасаться простым россиянам, и как власти узнают, что именно вы искали в браузере — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что россиян не будут штрафовать за просмотр интервью с иноагентами.