Путин утвердил закон о штрафах за поиск экстремистского контента и рекламу VPN

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Президент России Владимир Путин одобрил законопроект, устанавливающий административные наказания за намеренный поиск и просмотр экстремистских ресурсов, размещение рекламы VPN-сервисов, а также нелегальную передачу сим-карт и учетных записей. Данный нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, пользователям интернета будут грозить штрафы размером от трех до пяти тысяч рублей за целенаправленное посещение веб-сайтов, признанных экстремистскими согласно федеральному перечню, включая случаи, когда доступ осуществляется через специальные технические средства обхода блокировок.

За распространение рекламных объявлений, предлагающих услуги анонимизации и способы обойти ограничения, введены санкции вплоть до полумиллиона рублей. Распространение рекламы сервисов типа VPN влечет штрафы: физическим лицам — от 50 до 80 тыс., руководителям организаций — от 80 до 150 тыс., юридическим лицам — от 200 до 500 тыс. руб.

Отдельная мера ответственности предусмотрена за несанкционированную передачу мобильного номера телефона третьим лицам. Физические лица заплатят от 30 до 50 тыс. рублей штрафа, индивидуальные предприниматели — от 50 до 100 тыс., организации — от 100 до 200 тыс. рублей.

Запрещается передавать кому-либо личные данные авторизации для доступа к онлайн-платформам и сервисам. Нарушители обязаны уплатить штрафы: обычные пользователи — от 30 до 50 тыс., бизнесмены — от 50 до 100 тыс., компании — от 100 до 200 тыс. рублей.

Новый закон также усиливает контроль над деятельностью операторов виртуальной телефонии и владельцев оборудования для передачи данных. Нарушение порядка эксплуатации устройств и передача звонков через неподконтрольные каналы караются крупными штрафами: гражданами — от 50 до 80 тыс., должностными лицами — от 80 до 150 тыс., юридическими лицами — от 200 до 500 тыс. рублей.

Для нарушителей правил взаимодействия с государственными структурами предусмотрено дополнительное взыскание: граждане заплатят до 30 тыс., руководители предприятий — до 500 тыс., фирмы — до 5 млн рублей. Повторное игнорирование требований увеличивает размер санкций вдвое.

Кроме того, закон ужесточает меры против тех, кто нарушает порядок предоставления сведений органам власти. Невыполнение законных запросов госструктур повлечет наложение штрафов: физическим лицам — от 50 до 70 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 70 до 100 тыс., организациям — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее в России братьев осудили за распространение троянов под видом VPN-сервисов.