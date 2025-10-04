Вучич заявил, что страны НАТО готовятся к войне

Вучич: все готовятся к войне, вопрос лишь в том, кто какую сторону выберет

Президент Сербии Александар Вучич оценил международную обстановку словами «все готовятся к войне», в том числе страны НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала РТВ 1.

Вучич отметил, что вопрос заключается лишь в том, чью сторону выберет каждая из стран.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — сказал он.

Президент добавил, что Сербия хотела бы избежать участия в войнах и пытается противостоять попыткам втянуть Белград в военные конфликты.

До этого Вучич заявил, что Сербию и НАТО в будущем ждет хорошее сотрудничество. Вучич отметил, что у него «бесчисленное количество» тем для разговора с Рютте, касающихся, в частности, двустороннего сотрудничества Белграда и НАТО, ситуации в Боснии и Герцеговине, отношений с контингентом альянса в Косово. Он выразил сомнение, хватит ли им ужина, чтобы затронуть все вопросы.

Президент Сербии поблагодарил Рютте за корректное отношение к Белграду и выразил уверенность, что в будущем Сербию и Североатлантический альянс ждет еще более хорошее сотрудничество.

