Немецкий политик по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда

Немецкий политик Нимайер по-русски извинился за блокаду Ленинграда
true
true
true
close
Global Look Press

Глава Немецкого совета за конституцию Раль Нимайер на Петербургском международном газовом форуме по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — сказал он.

По словам Нимайера, граждане ФРГ, приезжающие в Россию, чувствуют, как мировые войны испортили отношения государств.

24 сентября Нимайер обратился к российским властям за гражданством РФ. Как отметил политик, его немецкий паспорт был «заблокирован», когда политик пытался выехать из ОАЭ в Германию. По версии самого Нимайера, это говорит о том, что власти ФРГ «хотят лишить его паспорта».

Нимайер до этого говорил, что крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы.

Ранее Мерц заявил об «империалистических планах» Путина.

