Глава Немецкого совета за конституцию захотел получить российское гражданство

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к российским властям за гражданством РФ. Об этом немецкий политик рассказал РИА Новости.

«Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года», — подчеркнул он.

По словам Нимайера, его немецкий паспорт был «заблокирован», когда политик пытался выехать из ОАЭ в Германию. По версии самого Нимайера, это говорит о том, что власти ФРГ «хотят лишить его паспорта».

Нимайер до этого говорил, что крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы.

По его словам, Мерц не ведет себя как здравомыслящий политик, а руководствуется эмоциями. Он добавил, что немецкий канцлер всегда при возможности рассказывает, какая РФ «плохая».

Ранее Мерц заявил об «империалистических планах» Путина.