На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Немецкого совета за конституцию захотел получить российское гражданство

Глава Немецкого совета за конституцию Нимайер обратился за гражданством РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к российским властям за гражданством РФ. Об этом немецкий политик рассказал РИА Новости.

«Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года», — подчеркнул он.

По словам Нимайера, его немецкий паспорт был «заблокирован», когда политик пытался выехать из ОАЭ в Германию. По версии самого Нимайера, это говорит о том, что власти ФРГ «хотят лишить его паспорта».

Нимайер до этого говорил, что крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы.

По его словам, Мерц не ведет себя как здравомыслящий политик, а руководствуется эмоциями. Он добавил, что немецкий канцлер всегда при возможности рассказывает, какая РФ «плохая».

Ранее Мерц заявил об «империалистических планах» Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами