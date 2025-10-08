На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия осудила попытки оправдать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Сийярто осудил Туска за попытки оправдать подозреваемого в подрыве «Севпотоков»
true
true
true
close
Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил предпринятые премьер-министром Польши Дональдом Туском попытки оправдать украинца Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Соответствующее заявление дипломат сделал в социальной сети Х.

По его словам, глава польского правительства «считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод». Сийярто отметил, что «это шокирует».

«Возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением? Одно можно сказать наверняка: мы не хотим Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов», — написал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

7 октября Туск заявил, что правительство Польши против выдачи Германии Журавлева, но решение останется за судом.

6 октября сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами «Северных потоков» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Три из четырех ниток трубопроводов оказались повреждены.

Ранее американский журналист заявил, что США стерли все следы операции по подрыву «Северных потоков».

