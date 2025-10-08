На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о подготовке Польши к войне с Германией

Аналитик Перенджиев: Польша готовится к возможному конфликту с Германией
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Польша усиливает свои вооруженные силы и якобы рассматривает возможность конфликта с Германией. Такое мнение выразил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию »Подмосковье сегодня».

«Надо обратить внимание, что с недавнего времени Польша стала усиливать свои войска на польско-немецкой границе. Варшава вполне рассматривает возможный конфликт как раз с Германией», — подчеркнул он.

По мнению Перенджиева, в первую очередь это может быть связано с реваншистскими настроениями в ФРГ. К примеру, эксперт не исключил, что Германия якобы попробует отобрать земли Восточной Пруссии у Польши.

До этого издание The Telegraph писало, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о виновниках СВО поссорили Германию и Польшу.

По информации издания, слова Меркель вызвали резкую реакцию в Варшаве. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ее политика в отношении России нанесла серьезный ущерб европейской безопасности.

Издание подчеркивает, что германо-польские отношения и до этого были напряжены из-за спора о безопасности границы и миграционного кризиса. Польская сторона давно выражает разочарование подходом Германии к отношениям с Россией как при Меркель, так и при действующем канцлере Олафе Шольце.

Ранее Меркель назвала необычного виновника конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами