Эксперт рассказал о подготовке Польши к войне с Германией

Польша усиливает свои вооруженные силы и якобы рассматривает возможность конфликта с Германией. Такое мнение выразил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии изданию »Подмосковье сегодня».

«Надо обратить внимание, что с недавнего времени Польша стала усиливать свои войска на польско-немецкой границе. Варшава вполне рассматривает возможный конфликт как раз с Германией», — подчеркнул он.

По мнению Перенджиева, в первую очередь это может быть связано с реваншистскими настроениями в ФРГ. К примеру, эксперт не исключил, что Германия якобы попробует отобрать земли Восточной Пруссии у Польши.

До этого издание The Telegraph писало, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о виновниках СВО поссорили Германию и Польшу.

По информации издания, слова Меркель вызвали резкую реакцию в Варшаве. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ее политика в отношении России нанесла серьезный ущерб европейской безопасности.

Издание подчеркивает, что германо-польские отношения и до этого были напряжены из-за спора о безопасности границы и миграционного кризиса. Польская сторона давно выражает разочарование подходом Германии к отношениям с Россией как при Меркель, так и при действующем канцлере Олафе Шольце.

