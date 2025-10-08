В Одесском горсовете сняли с себя ответственность за наводнение

Одесский городской совет возложил вину за масштабное наводнение в населенном пункте, во время которого не выжили 10 человек, на администрацию региона. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, члены городского совета провели сессию и в ходе нее заявили, что сделали все от них зависящее. В том числе они неоднократно предупреждали население о прогнозируемом ухудшении погодных условий.

«ОВА (областная военная администрация — «Газета.Ru») об этом ничего не сообщала», — подчеркнули в городском совете.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. Глава административного центра региона Геннадий Труханов рассказал, что в Одессе менее чем за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. На этом фоне в городе произошел транспортный коллапс, коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Власти ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

2 октября вице-премьер Украины Алексей Кулеба заявил, что в Одессе не выжили 10 человек. Среди них — один ребенок.

На следующий день чиновник в своем Telegram-канале написал, что в городе из-за наводнения были повреждены почти 800 домов — около 500 многоэтажных зданий и 300 частных домов. К работам по ликвидации последствий ЧП привлекли порядка 3000 человек и 660 единиц техники.

Ранее в Одессе подсчитали, сколько денег потребуется на восстановление города после наводнения.