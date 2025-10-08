МИД России рассказал о последствиях поставок Tomahawk на Украину

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по возможной передаче Киеву ракет Tomahawk: это нанесет серьезный ущерб отношениям России и Соединенных Штатов. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

8 октября военкор Герман Куликовский в своем Telegram-канале «Старше Эдды» предположил, что США могут передать Украине не ракеты Tomahawk, а JASSM воздушного базирования. По его словам, это связано с тем, что ранее Киев получил истребители F-16, которые могут нести эти ракеты.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан.

Замглавы МИД России подчеркнул, что это стало результатом деструктивной деятельности, и прежде всего – европейцев.

Ранее Трамп заявил, что ладит с Путиным, но очень разочарован в нем.