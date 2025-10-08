Лидер британских консерваторов заявила, что страна отстает от мира

Баденок: Великобритания отстает от остального мира и находится в стагнации

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок считает, что страна отстает от остального мира и находится в стагнации. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы конкурируем с такими экономически успешными странами, как Польша. Если 15 лет назад польские рабочие приезжали сюда в поисках новых возможностей, то сейчас Польша растет в два раза быстрее, чем мы. Пока Британия была занята тем, что определяла, что такое женщина, Китай строил пять ядерных реакторов», — сказала Баденок.

Она также раскритиковала миграционную политику правительства лейбористов, заявив, что миллионы людей из неблагополучных стран хотят приехать в Великобританию.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что в настоящее время Лондон хочет перейти «на законы шариата». По его словам, мэр Лондона «ужасен». Он отметил, что столица Британии «так изменилась».

В сентябре свыше 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Основной митинг «Unite the Kingdom» произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».