Экс-премьер Украины рассказал, как распознал в Соросе «вражину»

Экс-премьер Украины Азаров рассказал о встрече с Соросом и его жутких взглядах
Ivan Sekretarev/AP

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров встречался с американским бизнесменом Джорджем Соросом в 1992 году и уже тогда, по его словам, увидел в миллиардере врага. Экс-премьера Украины цитирует ТАСС.

«На Украину приезжает Джордж Сорос и встречается с украинскими политиками <...>. В том числе такую честь он предоставляет для меня. Мы с ним два часа беседовали. <...> И я понял, что это вражина уникальная, хитрый, но не сказать что мудрый», — рассказал Азаров.

Он сказал, что взгляды Сороса уже тогда показались ему «жуткими», а сам бизнесмен потом составил на Азарова отрицательную характеристику.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции. Также он известен поддержкой различных инициатив и организаций, выступающих за демократию и «открытую дискуссию». Считается, что Сорос сыграл определенную роль в ряде «цветных революций».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял миллиардера в том, что он якобы планировал «наполнить Венгрию мигрантами и уничтожить нацию».

Ранее Путин согласился со словами о негативном воздействии учебников Сороса на молодежь.

