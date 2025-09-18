На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин согласился со словами о негативном воздействии учебников Сороса на молодежь

Путин согласился с тем, что учебники Сороса негативно повлияли на молодежь
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме согласился с тем, что «учебники Сороса» оказывали негативное воздействие на молодое поколение, передает ТАСС.

Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у представителей молодого поколения «головы испорчены учебниками Сороса». По словам Путина, данная проблема действительно существовала, но в настоящее время многое исправляется.

«Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас в обществе оказалась высокой», — подчеркнул российский лидер.

13 сентября президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса за организацию протестов в стране. По словам главы Белого дома, действия инвестора подпадают под закон о преступных организациях (RICO), так как демонстрации перерастают в массовые беспорядки.

Ранее Путин высказался о влиянии СМИ на духовно-нравственные и ценностные ориентиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами