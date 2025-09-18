Путин согласился со словами о негативном воздействии учебников Сороса на молодежь

Путин согласился с тем, что учебники Сороса негативно повлияли на молодежь

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме согласился с тем, что «учебники Сороса» оказывали негативное воздействие на молодое поколение, передает ТАСС.

Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что у представителей молодого поколения «головы испорчены учебниками Сороса». По словам Путина, данная проблема действительно существовала, но в настоящее время многое исправляется.

«Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь согласен, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас в обществе оказалась высокой», — подчеркнул российский лидер.

13 сентября президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса за организацию протестов в стране. По словам главы Белого дома, действия инвестора подпадают под закон о преступных организациях (RICO), так как демонстрации перерастают в массовые беспорядки.

Ранее Путин высказался о влиянии СМИ на духовно-нравственные и ценностные ориентиры.