В МИД России назвали Украину угрозой для всех окружающих стран

Мирошник: Украина сегодня представляет угрозу всем окружающим ее странам
Виталий Белоусов/РИА Новости

Современная Украина представляет угрозу для России, Белоруссии и других стран, включая уже ощутившую «украинский терроризм» Венгрию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на полях международного фестиваля документального кино «Евразия.DOC», передает РИА Новости.

«А Украина сегодня — просто опасность, это угроза всем окружающим <...> Теперь уже вы, венгры, на себе почувствовали, что такое украинский терроризм», — сказал он.

Мирошник отметил, что коллективный Запад оказывает сопротивление мирному урегулированию конфликта на Украине, а совместные попытки России и США вернуть Киев за стол переговоров натыкаются блокируются. По словам посла, Киев игнорирует предложения России как по меморандуму об урегулировании, так и по формированию отдельных рабочих групп для налаживания этого процесса. По этой причине на сегодняшний день механизм переговоров «стоит на паузе», заключил он.

29 сентября украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о готовности пойти на урегулирование конфликта, заявил, что Россия не должна устанавливать новые границы на Украине. Также политик заявил, что страна должна присоединиться к Евросоюзу, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Он призвал сделать так, чтобы европейская интеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики того или иного государства», намекая, вероятнее всего, на Венгрию.

Ранее Трамп снова заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
