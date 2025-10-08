Володин заявил о невозможности использовать Россию в своих интересах

В России, где есть сильный президент, ответственный парламент и эффективное правительство, ни у кого не получится использовать страну в своих интересах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Мы суверенное государство. А те, кто хотят использовать Россию, должны понять, этого не будет», — сказал спикер Госдумы во время обсуждения денонсации соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

Он отметил, что это соглашение уже давно нужно было расторгнуть в связи с тем, что обязательства по нему выполняла только Россия. Решение, принятое депутатами, было сделано в интересах страны, добавил Володин.

8 октября депутаты Госдумы денонсировали межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.

Проект о денонсации был ранее утвержден правительством РФ. По словам председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, выход Москвы из соглашения станет чистой формальностью, так как действие договора приостановлено с 2016 года.

Документ об утилизации плутония был подписан представителями двух стран в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года.

