В МИД РФ прокомментировали ограничения на передвижение российских дипломатов

Рябков: РФ ответит, если ЕС введет ограничения на передвижение дипломатов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит, если Евросоюз введет ограничения на передвижение российских дипломатов внутри альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Рябков уточнил, что не понимает, кто выиграет от подобных ограничений.

«На каждый шаг будем отвечать зеркально: они введут какие-то ограничения на поездки — мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь», — отметил дипломат.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции заявил, что Министерство иностранных дел РФ выработает предложения по ответу на возможный ввод ограничений на перемещения российских дипломатов по странам Евросоюза.

По словам Пескова, РФ обязательно отреагирует на такую недружественную меру, реализовав предложения МИД по ответу европейским странам.

7 октября Financial Times писало, что европейские государства планируют обязать российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран объединения о планах своих поездок, прежде чем покидать пределы страны.

Ранее сообщалось, что Россия вышлет австрийского дипломата.

