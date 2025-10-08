В МИД заявили о разрушении здания российско-американских отношений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что здание российско-американских отношений рушится. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, никаких «заводских настроек» в отношениях России и США давно нет.

«У нас есть некое здание отношений, которое пошло трещиной, которое рушится. И виноваты в этом американцы. Сейчас трещины дошли до фундамента», — сказал Рябков.

5 октября президент России Владимир Путин отметил, что потенциальная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk негативно отразится на отношениях РФ и США. При этом он допустил, что такие ракеты могут нанести ущерб, но российская противовоздушная оборона «будет их сбивать».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи.

Ранее Рябков оценил возможность исключения США из списка недружественных государств.