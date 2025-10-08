На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили о разрушении здания российско-американских отношений

Рябков: трещины в здании российско-американских отношений дошли до фундамента
close
МИД России/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что здание российско-американских отношений рушится. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, никаких «заводских настроек» в отношениях России и США давно нет.

«У нас есть некое здание отношений, которое пошло трещиной, которое рушится. И виноваты в этом американцы. Сейчас трещины дошли до фундамента», — сказал Рябков.

5 октября президент России Владимир Путин отметил, что потенциальная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk негативно отразится на отношениях РФ и США. При этом он допустил, что такие ракеты могут нанести ущерб, но российская противовоздушная оборона «будет их сбивать».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи.

Ранее Рябков оценил возможность исключения США из списка недружественных государств.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами