Рябков оценил возможность исключения США из списка недружественных государств

Рябков: оснований для исключения США из списка недружественных государств нет
Виталий Белоусов/РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что сейчас оснований говорить об исключении США из списка недружественных стран нет, Москва и Вашингтон «находятся в начале пути». Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в вопросе снятия раздражителей в отношениях РФ и США сейчас наблюдается пробуксовка.

«Мы видим определенную политическую волю, которую проявляют в Вашингтоне к этому, но результатов недостаточно, в том числе и в чисто двусторонней сфере, где после начальных, стартовых достижений по пути снятия взаимных раздражителей мы сейчас имеем пробуксовку, с которой приходится иметь дело», — рассказал Рябков.

Он добавил, что это просто иллюстрация к тому, что от намерений до реальных результатов - большой путь.

По его словам, над этим вопросом будут упорно работать. Он одобрил, что американские коллеги демонстрируют готовность продолжать диалог с Москвой по всем, даже сложным вопросам.

15 сентября американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в МИД назвали здравой позицию Трампа по Украине.

