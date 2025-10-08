На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассказали, к чему приведут поставки Tomahawk на Украину

Рябков: отправка Tomahawk на Украину ознаменует качественное изменение ситуации
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Возможные поставки американских ракет Tomahawk на Украину будут означать качественное изменение обстановки, но не повлияют на решимость РФ добиться поставленных в рамках спецоперации целей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет «Интерфакс».

«Появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать существенное, можно даже, наверное, употребить термин качественное изменение обстановки», — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин назвал возможную передачу Украине ракет Tomahawk серьезным эскалационным шагом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Рябкова, гипотетическое применение данных ракет возможно только с прямым задействованием американского персонала. В связи с этим Москва призывает Вашингтон ответственно подойти к вопросу о поставках Tomahawk в зону конфликта, добавил заместитель министра.

7 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет получить гарантии относительно целей их применения.

На следующий день газета Mundo написала, что президент США пока рассматривает поставки ракет в очень ограниченном количестве и лишь в рамках давления на Россию. По данным издания, если хозяин Белого дома не сможет «принудить Москву к переговорам», то поставки Tomahawk могут увеличиться.

Ранее в Государственной думе заявили, что РФ прекрасно знает, как сбивать Tomahawk.

