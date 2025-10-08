На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ пообещали зеркальный ответ на ядерные испытания любой из стран

Рябков: РФ зеркально ответит на ядерные испытания любой из стран
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия зеркально ответит, если какая-либо из стран проведет ядерные испытания. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, реакция Москвы не заставит себя ждать. При этом дипломат назвал возможное решение о проведении ядерных испытаний любой из стран «ошибочным и вредным для мировой безопасности».

«Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний, и Вашингтон разумеется прежде всего контексте в фокусе нашего внимания, то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция», — пояснил Рябков.

До этого Рябков говорил, что Соединенные Штаты Америки приводят свою инфраструктуру в состояние готовности для проведения ядерных испытаний.

По словам замминистра, позиция России на этот счет была определена некоторое время назад, в частности, с принятием решения об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

27 сентября МИД России опубликовало официальное заявление, в котором говорится о том, что перекладывание ответственности за невступление в силу ДВЗЯИ на КНДР абсолютно недопустимо, действительная его причина — обструкционистская позиция США по отношению к документу.

Ранее в МИД РФ заявили о рассмотрении всего набора шагов в вопросе ядерных испытаний.

