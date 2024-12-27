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В МИД РФ заявили о рассмотрении всего набора шагов в вопросе ядерных испытаний

Рябков: в возобновлении ядерных испытаний Россия рассматривает все шаги
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в блицинтервью газете «Коммерсантъ», что в случае возможного возобновления ядерных испытаний Москва рассматривает весь набор шагов.

В разговоре с «Ъ» дипломат отметил, что избранный президент США Дональд Трамп в первый президентский срок занял радикальную позицию в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗВЯИ). По его словам, в редакции ядерной доктрины США от 2018 года отказ от ратификации ДЗВЯИ отмечен как мера, якобы противоречащая интересам Соединенных Штатов.

«Я хочу просто сказать в этой связи о том, что международная обстановка сейчас крайне сложная, американская политика в разных ее аспектах на сегодня предельно враждебна по отношению к нам», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что в связи с этим опциональность действий РФ в интересах обеспечения безопасности и комплекс возможных мер, которые должны это реализовать материально, а также посылать соответствующие сигналы, не содержит никаких исключений.

17 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния. Он отметил, что изменять существующий порядок или наращивать темпы и объемы испытаний сейчас нет необходимости. Но при нарастании внешних угроз программы могут быть пересмотрены, в том числе с целью повышения интенсивности работ.

Ранее Путин назвал «Орешник» заменой ядерному оружию.

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