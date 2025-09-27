Россия отвергла обвинения в адрес КНДР в связи с непринятием ДВЗЯИ

Перекладывание ответственности за невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на КНДР абсолютно недопустимо, действительная причина — обструкционистская позиция США по отношению к документу. Об этом говорится в официальном заявлении в МИД России.

«В этой ситуации считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что именно Вашингтон на протяжении 30 лет не предпринимает усилий для ратификации договора. В свою очередь, позиция Пхеньяну обусловлена давлением со стороны Запада.

«Мы не можем принять содержащиеся в данной декларации обвинения в адрес нашего союзника – Корейской Народно-Демократической Республики <...> В этой связи мы не считаем возможным присоединение к каким-либо антикорейским заявлениям и документам», — подчеркнули в МИД.

Там напомнили о вкладе Северной Кореи в защиту территориальной целостности России и заявили, что политически мотивированные нападки такого рода не соответствуют целям и задачам Конференции, посвященной ратификации ДВЗЯИ. Сообщается, что Россия не может более участвовать в конференциях, однако остается приверженной ценностям Договора и продолжит содействовать вступлению договора в силу.

Ранее лидер Южной Кореи рассказал о сдерживании Трампом ядерной программы КНДР.