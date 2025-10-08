На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России уличили США в подготовке к ядерным испытаниям

Рябков: США давно готовят свою инфраструктуру к проведению ядерных испытаний
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки приводят свою инфраструктуру в состояние готовности для проведения ядерных испытаний. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действии, в состояние готовности», — сказал он.

По словам замминистра, позиция России на этот счет была определена некоторое время назад, в частности, с принятием решения об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Рябков подчеркнул, о какой бы стране не шла речь, Москва ответит зеркально на любое «ошибочное» решение, угрожающее международной безопасности.

27 сентября МИД России опубликовало официальное заявление, в котором говорится о том, что перекладывание ответственности за невступление в силу ДВЗЯИ на КНДР абсолютно недопустимо, действительная его причина — обструкционистская позиция США по отношению к документу.

В ведомстве уточнили, что именно Вашингтон на протяжении 30 лет не предпринимает усилий для ратификации договора. В свою очередь, позиция Пхеньяна обусловлена давлением со стороны Запада.

Ранее в МИД РФ заявили о рассмотрении всего набора шагов в вопросе ядерных испытаний.

Отношения России и США
