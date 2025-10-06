Французский политик об отставке премьера: теперь очередь Макрона

Политик Филиппо заявил, что после премьера Лекорню в отставку должен уйти Макрон

После отставки премьер-министра Франции Себастьена Лекорню следующим должен быть президент Эмманюэль Макрон. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«И вот, Лекорню только что подал в отставку! Теперь очередь Макрона!» — написал политик.

До этого французский президент поручил премьеру республики сформировать кабмин до вечера 5 октября.

Однако 6 октября Елисейский дворец сообщил, что Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Лекорню на посту главы правительства оказался самым коротким за всю историю Франции. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франциивыразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее премьер Франции предложил ввести налог для граждан с доходом более €250 тысяч.