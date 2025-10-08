На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов назвал пиаром указ Зеленского по двум городам в Запорожской области

Рогов назвал пиаром указ Зеленского назвать городами-героями запорожские города
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал пиар-ходом присвоение президентом Украины Владимиром Зеленским Орехову и Гуляйполю в Запорожской области званий городов-героев. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер в своем Telegram-канале заявил, что подписал указ о присвоении званий городов-героев Гуляйполю и Орехову в Запорожской области, а также Купянску в Харьковской области.

По мнению Рогова, Зеленский занимается «пиар-войной», поэтому и принимает подобные решения.

Общественник добавил, что президент Украины знает о скорой потере этих городов, тем не менее он пытается изобразить перемогу, присвоив им звания городов-героев.

До этого глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки Вооруженных сил Украины на юге города Купянска в Харьковской области.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 212 населенных пунктов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами