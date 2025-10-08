Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал пиар-ходом присвоение президентом Украины Владимиром Зеленским Орехову и Гуляйполю в Запорожской области званий городов-героев. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер в своем Telegram-канале заявил, что подписал указ о присвоении званий городов-героев Гуляйполю и Орехову в Запорожской области, а также Купянску в Харьковской области.

По мнению Рогова, Зеленский занимается «пиар-войной», поэтому и принимает подобные решения.

Общественник добавил, что президент Украины знает о скорой потере этих городов, тем не менее он пытается изобразить перемогу, присвоив им звания городов-героев.

До этого глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки Вооруженных сил Украины на юге города Купянска в Харьковской области.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 212 населенных пунктов.