Путин назвал число населенных пунктов, взятых ВС РФ в 2025 году

Путин: в текущем году под контроль ВС РФ перешли 212 населенных пунктов
true
true
true

С начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 212 населенных пунктов, рассказал на совещании с руководством Генштаба и Минобороны президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В этом году нами освобождено почти 5 тысяч квадратных километров территории — 4,9 тысячи — и 212 населенных пунктов», — отметил российский лидер.

25 сентября Минобороны РФ отчитывалось о взятии территории площадью 4 714 квадратных километров. Сообщалось, что с начала года по дату отчета российскими войсками были взяты более 3,3 тысячи квадратных километров в ДНР, более 205 кв. км в ЛНР, свыше 542 кв. км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Тогда же оборонное ведомство заявляло о взятии 205 населенных пунктов. То есть, к текущему моменту, под контроль России перешло еще семь.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.

