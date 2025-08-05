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МИД России прокомментировал сообщения о размещении вооружений в Латинской Америке

Захарова: размещение оружия в Латинской Америке относится к компетенции МО РФ
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопросы возможного размещения российских вооружений в Латинской Америке находятся в компетенции Министерства обороны. Об этом она сообщила, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, говорится на сайте ведомства.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о потенциальном развертывании вооружений на Кубе и в Венесуэле, Захарова отметила, что эти данные представляют собой частные мнения экспертов.

«Развитие международного военного сотрудничества относится к компетенции Министерства обороны», — подчеркнула официальный представитель МИД.

2 августа старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона способно не только укрепить национальный суверенитет союзников Москвы, но и обеспечить глобальное военное присутствие самой России.

По его словам, развертывание подобного вооружения, например, в Венесуэле или на Кубе, могло бы стать эффективным инструментом обеспечения безопасности союзных стран и проецирования военной силы РФ за пределами национальных границ.

Ранее страна в Латинской Америке признала четыре новых региона частью России.

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