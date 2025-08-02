В РАН оценили эффект от размещения «Орешника» на Кубе или в Венесуэле

Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона способно не только укрепить национальный суверенитет союзников Москвы, но и обеспечить глобальное военное присутствие самой России. Об этом в беседе с ТАСС заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По его словам, развертывание подобного вооружения, например, в Венесуэле или на Кубе, могло бы стать эффективным инструментом обеспечения безопасности союзных стран и проецирования военной силы РФ за пределами национальных границ.

Степанов отметил, что если Россия в рамках серийного производства сможет выпускать десятки «Орешников» в год, то это будет свидетельствовать о высоком потенциале военно-промышленного комплекса (ВПК) страны и готовности размещать такие системы на стратегически важных направлениях.

При этом он подчеркнул, что России необходимо учитывать рост возможностей ВПК ее геополитических противников. Так, в рамках военного бюджета США на 2025 год Пентагон заказал 32 ракеты Tomahawk для оперативно-тактических комплексов Typhon и пусковые контейнеры МК-14. Соединенные Штаты активно поставляют это вооружение союзникам по НАТО и размещают его на военных базах по всему миру, добавил эксперт.

Вчера президент России Владимир Путин заявил о поступлении в войска первого серийного комплекса «Орешник».

Ранее в Госдуме назвали цели для «Орешника» на территории Украины.