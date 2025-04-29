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Россия и Куба подписали декларацию о противодействии санкциям

РФ и Куба подписали декларацию о борьбе с нелегитимными санкционными мерами
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МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес подписали декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи министры обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего стратегического партнерства. Также Лавров и Родригес подчеркнули обоюдный настрой стран на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.

«Министры констатировали сохраняющееся стремление обеих сторон к наращиванию взаимодействия в ООН, ЕАЭС, БРИКС и на других многосторонних площадках. Отмечена неизменная общая позиция двух стран относительно категорической неприемлемости применения односторонних нелегитимных санкционных мер», — говорится в сообщении.

4 апреля Россия и Куба заключили 13 соглашений о сотрудничестве. Это было сделано по итогам 22-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее Медведев заявил, что президента Кубы ждут в России к 80-летию Победы.

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