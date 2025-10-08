TNI: Запад заговорил об отправке Tomahawk Украине, так как Россия побеждает

Запад заговорил о передаче дальнобойных ракет Tomahawk Украине, поскольку Россия побеждает в конфликте. Такую оценку дает издание The National Interest (TNI).

«Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают», — говорится в тексте.

По мнению авторов, лидеры стран Запада должны способствовать мирному урегулированию, а не пытаться сражаться в формате «до последнего украинца». Граждан республики осталось «гораздо меньше», чем считают в Брюсселе и Вашингтоне, пишет TNI.

Возможности «сдерживать русских» у Киева заканчиваются, отмечается в материале.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что решение предоставить Украине ракеты Tomahawk «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России».

Ранее журналист вспомнил слова Путина, комментируя возможные удары ракетами Tomahawk по РФ.