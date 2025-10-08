На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Передачу Украине ракет Tomahawk объяснили успехами России на фронте

TNI: Запад заговорил об отправке Tomahawk Украине, так как Россия побеждает
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Запад заговорил о передаче дальнобойных ракет Tomahawk Украине, поскольку Россия побеждает в конфликте. Такую оценку дает издание The National Interest (TNI).

«Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают», — говорится в тексте.

По мнению авторов, лидеры стран Запада должны способствовать мирному урегулированию, а не пытаться сражаться в формате «до последнего украинца». Граждан республики осталось «гораздо меньше», чем считают в Брюсселе и Вашингтоне, пишет TNI.

Возможности «сдерживать русских» у Киева заканчиваются, отмечается в материале.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что решение предоставить Украине ракеты Tomahawk «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России».

Ранее журналист вспомнил слова Путина, комментируя возможные удары ракетами Tomahawk по РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами