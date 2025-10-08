Журналист Боуз: удары ракетами Tomahawk по РФ будут операцией под прикрытием США

Потенциальное применение дальнобойных ракет Tomahawk для ударов по России станет операцией под руководством США. Таким мнением на странице в соцсети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Соединенным Штатам и, вероятно, Британии придется предоставить не только сами ракеты, но и инфраструктуру. Речь идет об операторах, источниках информации и пусковом оборудовании.

«Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин», — констатировал Боуз.

Журналист подчеркнул, что Украина не способна самостоятельно использовать соответствующее вооружение.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что решение предоставить Украине ракеты Tomahawk «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России».

