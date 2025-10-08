На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист вспомнил слова Путина, комментируя возможные удары ракетами Tomahawk по РФ

Журналист Боуз: удары ракетами Tomahawk по РФ будут операцией под прикрытием США
true
true
true
close
Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

Потенциальное применение дальнобойных ракет Tomahawk для ударов по России станет операцией под руководством США. Таким мнением на странице в соцсети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Соединенным Штатам и, вероятно, Британии придется предоставить не только сами ракеты, но и инфраструктуру. Речь идет об операторах, источниках информации и пусковом оборудовании.

«Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин», — констатировал Боуз.

Журналист подчеркнул, что Украина не способна самостоятельно использовать соответствующее вооружение.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что решение предоставить Украине ракеты Tomahawk «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России».

Ранее эксперт назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами