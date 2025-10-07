В Совфеде раскрыли, чем обернется передача Tomahawk ВСУ

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что решение предоставить Украине ракеты Tomahawk «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России», из которой будет сложно найти выход. В своем Telegram-канале он задался вопросом, думал ли об этом президент США Дональд Трамп.

По его словам, к передаче ракет есть «критические вопросы». Во-первых, с каких военных кораблей и морских платформ они будут запускаться, ведь у Украины таких нет. Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели, если ВСУ на это не способны. В-третьих, какие цели они будут поражать. Еще один вопрос – сколько Tomahawk США продадут Европе для передачи Украине.

«И, наконец, чего Трамп рассчитывает добиться, если в итоге примет такое решение? Пока решение предоставить Украине Томагавки выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход», — написал Пушков.

Парламентарий задался вопросом, «задумывался ли об этом Дональд Трамп.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины.

Ранее депутат предупредил, что поставки Tomahawk Украине приблизят мировую войну.