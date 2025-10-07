На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили, что Евросоюз и НАТО поощряют Украину к новым нападениям

Захарова: страны ЕС покрывают атаки ВСУ на ЗАЭС
Александр Кряжев/РИА Новости

Страны Евросоюза и НАТО, покрывая атаки украинской армии на ЗАЭС, поощряют Киев к новым нападениям на мирные ядерные объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоковольтная линия электропередачи «ЗАЭС - Днепровская».

«Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — отметила Захарова.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее директор Запорожской АЭС сообщил о возможности запитать станцию из других регионов РФ.

