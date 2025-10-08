На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе раскрыли последствия конфискации активов России для Европы

RS: изъятие активов России подорвет доверие инвесторов и репутацию Европы
Francois Lenoir/Reuters

Конфискация замороженных российских активов может подорвать доверие инвесторов к Европе. Об этом заявил обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft (RS).

«Разрешение на прямой арест суверенных активов России подорвет доверие к европейским финансовым институтам и окажет сдерживающее воздействие на незападных инвесторов в то время, когда европейские страны сталкиваются со значительным долгосрочным макроэкономическим давлением», — написал автор.

2 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе. По его словам, российская сторона будет защищать свои права всеми доступными юридическими инструментами.

Ранее Евросоюз уличили в проблемах с использованием замороженных активов России.

