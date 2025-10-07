На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз уличили в проблемах с использованием замороженных активов России

Euractiv: ЕС ищет способы совместить два кредита Украине под залог активов РФ
Francois Lenoir/Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) ищут способы совместить сразу два кредита Украине под залог заблокированных в западных странах российских активов. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника из Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, Брюссель на данный момент не определил, как предоставить Украине запланированный «репарационный кредит» в размере €185 млрд, используя иммобилизованные российские активы, одновременно финансируя отдельную схему в размере €45 млрд евро для украинской стороны, разработанную G7.

Авторы материала добавили, что представители Евросоюза запуталось при поиске возможных способов совмещения этих программ финансирования.

«У ЕС нет финального решения по этому вопросу», — заявил источник издания.

Чиновник объяснил, что главной проблемой для объединения остается риск потери доходов от хранящихся в западных финансовых организациях российских активов, поскольку при полной конфискации подобного инструмента для поддержки Киева у ЕС больше не будет.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

Мерц и Трамп обсудили использование активов России для помощи Украине.

