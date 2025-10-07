Трамп сравнил Демократическую партию США с Сомали

Демократическая партия Соединенных Штатов в настоящее время не имеет лидера и напоминает восточноафриканское государство Сомали, считает американский президент Дональд Трамп. Трансляцию пресс-конференции президента США вел YouTube-канал Белого дома.

«Мне звонят демократы, желающие встретиться. Я раньше даже не слышал их имен, а они называют себя лидерами. У демократов нет лидера. Они напоминают мне Сомали», — сказал Трамп.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Сам Трамп обвиняет в начале шатдауна демократов и называет их действия «атакой камикадзе».

Ранее в Белом доме рассказали, как шатдаун сказался на военных.