Трамп счел приостановку работы правительства результатом «атаки камикадзе»

Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что винить в приостановке работы американского правительства следует демократов. Его слова приводит РИА Новости.

«Они это начали, это их вина. Хотите знать правду: это атака камикадзе, им нечего терять», — сказал президент.

4 октября американист Малек Дудаков заявил, что нынешняя ситуация олицетворяет собой сильнейший раскол в американской политике и острый институциональный кризис.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США спрогнозировали потери ВВП при продолжении шатдауна.